Delegado da PF, Ricardo Saadi assume presidência do Coaf a partir de julho

O Banco Central do Brasil anunciou que o delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi assumirá, a partir de 1º de julho, a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele substitui Ricardo Liáo, que estava no cargo desde agosto de 2019 e deixa a função a pedido.

Com uma carreira marcada pelo enfrentamento ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro, Saadi traz experiência no setor de inteligência financeira. Atualmente, ele ocupa a diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na Polícia Federal e já integrou o próprio Coaf como conselheiro em anos anteriores.

Em nota oficial, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assumiu o cargo este ano, agradeceu a Ricardo Liáo pelos serviços prestados ao longo de quase cinco anos na presidência do órgão. O BC destacou “o empenho, a dedicação e o profissionalismo” de Liáo no período em que esteve à frente do Coaf.



