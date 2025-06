Influenciador morre ao cair da moto e ser atropelado por caminhão na MG-050

O influenciador digital Marlon Silva, de 27 anos, morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (20/6), na MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Com quase 150 mil seguidores nas redes sociais, ele se destacava por seu conteúdo humorístico.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu por volta das 5h24. Marlon estava na garupa de uma motocicleta quando, por razões ainda desconhecidas, caiu. Em seguida, foi atropelado por um caminhão que trafegava na rodovia.

O motociclista disse à Polícia Militar (PMMG) que levava o rapaz para trabalhar em uma empresa em São Gonçalo do Pará.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Carmo do Cajuru foi a primeira a chegar ao local e encontrou o jovem inconsciente, com múltiplas fraturas e em parada cardiorrespiratória. A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis também foi acionada, mas, apesar das tentativas de reanimação, Marlon não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e preservou a cena do acidente até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil (PCMG), que irá apurar as circunstâncias exatas da queda e do atropelamento.

