Quina de São João: 13 apostas dividem os R$ 250 milhões; 75 apostas do DF bateram na trave

O concurso 6760 da Quina de São João fez 13 milionários no Brasil na noite deste sábado (28/6) — todas apostas simples. Os números sorteados foram 12-19-20-34-35.

As 13 apostas foram registradas em distintos cantos do Brasil. Teve milionário no Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Além dos 13 ganhadores do prêmio milionário, outras 3.825 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 6.229,64 em apostas simples. Desses, 75 apostas que bateram na trave foram do Distrito Federal.

O próximo sorteio da Quina regular será nesta segunda-feira (30). O prêmio será de R$ 600 mil.