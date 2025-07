Mega-Sena e outras cinco loterias terão aumento em preços das apostas

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira (3/7) que aumentou os preços para apostar na Mega-Sena e em cinco outras modalidades de loterias. As alterações entrarão em vigor, em grande maioria, a partir dos dias nove e dez de julho.

A Mega-Sena exigirá R$ 6, ao invés dos R$ 5 cobrados anteriormente, para que as apostas possam ser feitas. A alteração entra em vigor a partir do dia 10 de julho. As demais que terão os valores reajustados serão Quina, Dupla Sena, Lotofácil e Loteca. Essas, no entanto, passam a valer um dia antes, no dia 9. A Super Sete é outra no grupo de mudanças. Porém, só terá o novo valor a partir do dia 30 de julho.

Por meio de nota, a própria Caixa afirmou que a atualizações dos preços aconteceu para que seja mantida a "a sustentabilidade das modalidades, a ampliação dos valores das premiações e o aumento dos repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros".

Além disso, também afirmou que os brasileiros concorrem a prêmios milionários ao apostarem nas loterias Caixa, e contribuem diretamente com áreas fundamentais que compõem o desenvolvimento do país. "Quase metade de toda a arrecadação é destinada a repasses sociais, conforme determina a legislação vigente, beneficiando setores como: Educação, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Seguridade Social", informou.

Veja os novos valores, de acordo com a Caixa Econômica: