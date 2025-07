Motorista desce do carro e dança com trenzinho da alegria em Goiânia

O que era para ser apenas mais uma espera entediante no semáforo virou um momento de pura alegria no meio do trânsito em Goiânia (GO). Um vídeo que viralizou em redes sociais mostra um motorista parado no sinal vermelho que surpreendeu todo mundo ao descer do carro e entrar na dança com os personagens de um trem da alegria - também conhecido como carreta furacão - no meio da rua.

Fofão, Máskara e outros integrantes da animada trupe faziam sua coreografia habitual quando foram surpreendidos pela atitude inusitada do motorista, que não pensou duas vezes e se juntou ao grupo. A cena, registrada por quem estava a bordo da Carreta Maçã do Amor, arrancou aplausos, risadas e se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

As imagens mostram o homem hesitando por um breve momento antes de tomar a decisão: abre a porta, desce e começa a dançar ao lado dos personagens, acompanhando os passos com empolgação. Os integrantes da Carreta, claro, recebem o novo dançarino com festa, e o público que passava pelo local fica eufórico.

O motorista cria a própria coreografia e se joga na dança. Momentos depois, ele volta para o carro e segue seu trajeto. “Eita que ele fez o que muita gente tem vontade!”, comentou um internauta.

“Ele no carro pensando se desce ou não pra dançar”, brincou outro, enquanto surgiam centenas de reações celebrando a leveza da cena. “Como é bom estar em paz com a vida e não ter idade para dançar, brincar e se divertir!”, escreveu uma pessoa.