Vídeo: Âncora da CNN chama Bolsonaro de "Bozo" ao vivo

A jornalista Elisa Veeck, apresentadora da CNN Brasil, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “Bozo” ao vivo, na manhã desta terça-feira (15/7), durante o programa Live CNN. A troca de nomes ocorreu enquanto ela comentava a relação entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O momento viralizou nas redes sociais.

Enquanto conduzia uma análise sobre a presença de Tarcísio no cenário político e a aproximação com o setor produtivo, Elisa disse: “Tarcísio aparece publicamente, com mais ênfase, porque fora ministro de Jair Bolsonaro. E aí esse trampolim o trouxe aqui, inclusive a pedido de… do próprio Bozo, de Jair Bolsonaro, para que fosse governador do Estado de São Paulo.” Após a fala, a jornalista soltou uma risada discreta, mas não comentou o deslize.

O termo “Bozo” é frequentemente usado por críticos e opositores do ex-presidente desde a campanha eleitoral de 2018. A expressão faz referência ao famoso palhaço, personagem popular de programas infantis nos anos 1980 e 1990, exibidos pelo SBT.

A fala da jornalista ocorreu durante a cobertura da repercussão do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou uma taxação de 50% sobre produtos importados do Brasil na semana passada.

Recentemente, em julho, ela também foi destaque nas redes sociais ao se posicionar contra a xenofobia direcionada a nordestinos durante uma edição do telejornal.