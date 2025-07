Guardas envolvidos em morte de caminhoneiro são afastados

Dois agentes da Guarda Municipal de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, envolvidos na morte de um caminhoneiro durante a Procissão de São Cristóvão, no bairro de mesmo nome na cidade, na tarde desse domingo (27/7), foram afastados de seus cargos. A festa celebrava o santo padroeiro dos motoristas.

A informação foi dada pelo prefeito Douglas Melo (PSD) nas redes sociais. No comunicado, o governo municipal informou que o afastamento será mantido até a conclusão da investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e que acompanha de perto o processo, juntamente à corregedoria da corporação.

A população reagiu parabenizando a gestão pelo afastamento, mas revoltada com o crime. “Um desentendimento nunca pode justificar o uso de arma de fogo. Era um pai de família, um trabalhador, e havia outras formas de lidar com a situação. Que os responsáveis sejam punidos com seriedade”, comentou um morador.

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas armada também foi questionada. “A guarda municipal não tem preparação nenhuma para usar arma!”, “Guarda municipal não pode ser armada, não há preparação nem estrutura para tanto”, “Policiamento deve ser feito por policiais”, questionaram. A equipe trabalha armada desde o ano de 2021.

Nas reações, os sete-lagoanos pedem justiça e seriedade nas investigações. “O afastamento dos agentes por si só não adianta. Queremos justiça, respostas claras e ações firmes e responsabilização completa de quem agiu de maneira tão absurda”, pediu um morador.

O acidente e morte

Segundo a GCM, a procissão terminou antes do previsto porque pessoas estavam infringindo leis de trânsito e consumindo bebidas alcoólicas, o que colocava em risco os fiéis. De acordo com a corporação, o caminhoneiro avançou e passou por cima de um bloqueio, logo após o fim do evento, às 14h, em alta velocidade.

A GCM pediu reforço e, novamente, não respeitou ordens de parada. Ele atropelou um agente, passando o caminhão sobre a perna dele, quando uma segunda agente atirou contra o condutor. Segundo a nota enviada pela Guarda Civil de Sete Lagoas, o tiro foi feito enquanto o caminhoneiro se preparava para engatar a marcha ré e passar novamente sobre o agente ferido.

O caminhoneiro foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal, onde deu entrada e morreu. “A Guarda Civil Municipal lamenta profundamente o desfecho da ocorrência, expressa solidariedade à família da vítima e reforça que todas as providências legais estão sendo adotadas. O caso será rigorosamente apurado pelas autoridades competentes, com total colaboração dos órgãos de segurança pública”, informa a corporação no fim da nota enviada à imprensa.

A festa de São Cristóvão é tradicional em Sete Lagoas e acontece há quase cinco décadas na paróquia. As homenagens duram uma semana e são tradicionalmente encerradas com uma carreata com pedidos de bênçãos aos motoristas e seus veículos.

Com informações de Bernardo Estillac