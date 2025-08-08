Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (8/8), cinco loterias: os concursos 6795 da Quina; o 2844 da Dupla Sena; o 3464 da Lotofácil; o 2807 da Lotomania e o 730 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8.463.688,87, teve os seguintes números sorteados: 03 - 17 - 37 - 62 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 49 no primeiro sorteio; 07 - 14 - 16 - 27 - 43 - 47 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2.506.429,76.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 632.588,22, a Lotomania apresentou os seguintes números: 13 - 22 - 25 - 28 - 35 - 37 - 42 - 44 - 48 - 50 - 51 - 58 - 69 - 70 - 78 - 80 - 94 - 95 - 97 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 .

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4,9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 4

Coluna 3: 5

Coluna 4: 7

Coluna 5: 0

Coluna 6: 0

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)