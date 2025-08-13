Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (13/8), seis loterias: os concursos 6799 da Quina; o 2846 da Dupla Sena; o 3468 da Lotofácil; o 276 da +Milionária; o 2809 da Lotomania e o 732 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 142 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 16 - 28 - 35 - 39 - 46 - Os trevos sorteados foram: 5 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 15 - 31 - 36 - 37 - 39 - 49 no primeiro sorteio; 12 - 16 - 30 - 37 - 39 - 44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3.074 milhões no 1º sorteio e R$ 73.299 milhões no 2º sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2.124 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 19 - 32 - 37 - 43.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1.950 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 08 - 17 - 19 - 23 - 25 - 30 - 41 - 48 - 50 - 53 - 65 - 71 - 72 - 75 - 81 - 84 - 88 - 95 - 96 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5.400 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 2

Coluna 3: 5

Coluna 4: 0

Coluna 5: 3

Coluna 6: 6

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1.800 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





