Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (15/8), cinco loterias: os concursos 6801 da Quina; o 2847 da Dupla Sena; o 3470 da Lotofácil; o 2810 da Lotomania e o 733 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 500 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 16 - 18 - 29 - 32.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 5

Coluna 3: 9

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 8

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50 no primeiro sorteio; 16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntrega.



