Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (15/8), cinco loterias: os concursos 6801 da Quina; o 2847 da Dupla Sena; o 3470 da Lotofácil; o 2810 da Lotomania e o 733 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 500 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 16 - 18 - 29 - 32.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 1
Coluna 2: 5
Coluna 3: 9
Coluna 4: 8
Coluna 5: 8
Coluna 6: 8
Coluna 7: 3
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50 no primeiro sorteio; 16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3 milhões.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
