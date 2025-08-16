Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 55 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (16/08), seis loterias: os concursos 2902 da Mega-Sena; o 6802 da Quina; o 3471 da Lotofácil; 277 da +Milionária; o 2282 da Timemania e o 1103 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 143 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47. Os trevos sorteados foram: 4 e 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 16/08/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 54.853.537,54, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1.353.529,20, teve os seguintes números sorteados: 05 - 10 - 31 - 75 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, apresentou o seguinte resultado: 01 - 25 - 26 - 48 - 57 - 76 - 79. O time do coração é o 42 — Goiás/GO.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 370 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 08 - 14 - 15 - 19 - 24 - 28. O mês da sorte é 09 — Setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

