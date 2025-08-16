Mega-Sena acumulou! Prêmio sobe para R$ 65 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2902, sorteado na noite deste sábado (16/8), e o prêmio acumulou para R$ 65 milhões.

A Mega-Sena deste sábado teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48.

Em todo país, 70 apostas acertaram cinco números e cada um vai faturar um prêmio de pelo menos R$ 40 mil. 4919 apostas acertaram quatro números, e vão receber R$ 941.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (19/8), e as apostas podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio.