Mega-Sena acumulou! Prêmio sobe para R$ 65 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2902, sorteado na noite deste sábado (16/8), e o prêmio acumulou para R$ 65 milhões.
A Mega-Sena deste sábado teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48.
Em todo país, 70 apostas acertaram cinco números e cada um vai faturar um prêmio de pelo menos R$ 40 mil. 4919 apostas acertaram quatro números, e vão receber R$ 941.
Como jogar
Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.
Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer suas apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, possuir um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.