Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (18/8), cinco loterias: os concursos 6803 da Quina, o 3472 da Lotofácil, o 2811 da Lotomania, 2848 da Dupla-Sena e o 734 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 27 - 33 - 43 - 65 - 71 .

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 7

Coluna 5: 0

Coluna 6: 9

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 no primeiro sorteio; 10 - 14 - 21 - 24 - 38 - 50 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3 milhões no primeiro sorteio e R$ 86 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 55 - 57 - 68 - 70 - 77 - 79 - 81 - 87 - 92 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntegra.