Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 3,4 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (21/8), cinco loterias: os concursos 2904 da Mega-Sena; o 3475 da Lotofácil; o 6806 da Quina; o 2284 da Timemania e o 1105 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3,4 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 03 - 14 - 19 - 56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 16 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73. O time do coração é o 10 (Atlético/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntrega: