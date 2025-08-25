Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (25/8), cinco loterias: os concursos 6809 da Quina, o 3478 da Lotofácil, o 2814 da Lotomania, 2851 da Dupla-Sena e o 373 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 16 - 38 - 48 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 4

Coluna 3: 2

Coluna 4: 0

Coluna 5: 5

Coluna 6: 6

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: no primeiro sorteio 09 - 29 - 36 - 41 - 46 - 47; 13 - 22 - 29 - 35 - 43 - 49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ R$ 4 milhões no primeiro sorteio e R$ 90 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 05 - 18 - 19 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 35 - 40 - 43 - 65 - 71 - 72 - 73 - 79 - 81 - 93 - 96 .

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntrega.