RIO GRANDE DO SUL

Para quem não viu: pastor morre após passar mal durante pregação

Sérgio Carvinho, 47 anos, contava uma história do pai dele; ele integrava uma dupla gospel sertaneja

Pastor morre após passar mal durante pregação em culto - (crédito: Reprodução/Instagram)
Pastor morre após passar mal durante pregação em culto - (crédito: Reprodução/Instagram)

No Rio Grande do Sul, um pastor morreu enquanto fazia uma pregação durante culto. O vídeo mostra o momento em que Sérgio Carvinho, 47 anos, passa mal e cai no palco do templo religioso. O caso ocorreu em junho deste ano, mas só se tornou público nesta semana. 

Conhecido como Serginho pelos fiéis, ele tocava violão e fazia segunda voz em uma dupla sertaneja de música gospel em Turvo, sul de Santa Catarina. A dupla Rogerio Marques e Sérgio lançou o CD Arrebatamento em 2021. 

Na data do ocorrido, Sérgio estava em uma unidade da Igreja Pentecostal Deus é Amor em Caxias do Sul (RS), onde discursava como convidado em um culto com transmissão ao vivo pela internet. Ele contava uma história do próprio pai de forma fervorosa e se ajoelhou no palco para descrever uma cena. 

"Jesus controlou a pressão do meu pai e ele foi…", dizia o pastor, mas não conseguiu completar a frase. Em seguida, ele desmaia e é socorrido pelos presentes. 

Segundo a mulher que fazia a gravação da fala, que não quis se identificar, Sérgio morreu após a chegada da ambulância. "A gente fez a nossa parte querendo salvar a vida dele", contou. Família afirma que ele não tinha problemas cardíacos. 

Vídeo que mostra momento do ocorrido comoveu familiares, amigos e internautas por todo o país. 

 
 
 
Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2025 16:24
