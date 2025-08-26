Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 33 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (26/8), cinco loterias: os concursos 2906 da Mega-Sena; o 3479 da Lotofácil; o 6810 da Quina; o 2286 da Timemania e o 1107 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Megasena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07 - 08 - 34 - 61 - 75.

Dia de sorte

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (abril).

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74. O time do coração é o 13 (Bahia de Feira/SA).

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 08 -09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25.

