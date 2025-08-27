Quina, +Milionária e mais: veja os resultados das loterias desta quarta

Confira os sorteios desta quarta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (27/8), seis loterias: os concursos 6811 da Quina; o 2852 da Dupla Sena; o 280 da +Milionária; o 2815 da Lotomania e o 738 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 148 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 18-22-25-29-37-49. Os trevos sorteados foram: 4-1.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05-10-16-20-35-39 no primeiro sorteio; 19-20-29-30-37-45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5,1 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 635 mil, teve os seguintes números sorteados: 10-17-33-49-60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,55 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-04-05-08-09-32-38-43-52-53-58-62-63-64-68-78-79-86-88-89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 2

Coluna 3: 0

Coluna 4: 3

Coluna 5: 3

Coluna 6: 4

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

