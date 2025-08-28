Mega-Sena: veja o resultado desta quinta; prêmio é de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (28/8), cinco loterias: os concursos 2907 da Mega-Sena; o 6812 da Quina; o 2287 da Timemania e o 1108 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 15 - 24 - 42 - 45 - 49 - 57 - 63. O time do coração é o 57 (Operário/PR).

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 05 - 12 - 21 - 50 - 57.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 09 - 17 - 21 - 23 - 24 - 29. O mês da sorte é 07 (julho).

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.

