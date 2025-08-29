Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (29/8), cinco loterias: os concursos 6813 da Quina; o 2853 da Dupla Sena; o 2816 da Lotomania e o 739 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 14 - 38 - 39 - 52.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 350 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 3

Coluna 3: 7

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 9

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 05 - 10 - 13 - 38 - 46 no primeiro sorteio; 05 - 17 - 19 - 32 - 41 - 42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5 milhões no primeiro sorteio e R$ 134 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 08 - 13 - 14 - 21 - 26 - 28 - 31 - 34 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 64 - 73 - 74 - 78 - 84 - 90 - 91.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista ao sorteio na íntegra.