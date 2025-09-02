Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 13 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (2/09), cinco loterias: os concursos 2909 da Mega-Sena; o 6816 da Quina; o 2289 da Timemania e o 1110 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 27 - 50 - 71 - 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 12 - 15 - 16 - 22 - 25. O mês da sorte é 09 (setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 20 milhões apresentou o seguinte resultado: 10 - 14 - 18 - 21 - 47 - 52 - 61. O time do coração é o 52 (Mirassol/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Acompanhe o sorteio na íntegra.