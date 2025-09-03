Quina, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 6817 da Quina; o 2855 da Dupla Sena; o 282 da +Milionária; o 2818 da Lotomania e o 741 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 152 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 10 - 12 - 17 - 21 - 41 - 50. Os trevos sorteados foram: 3 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 35 no primeiro sorteio; 06 - 08 - 22 - 32 - 37 - 44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 6 milhões no primeiro e 122 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 600 mil, teve os seguintes números sorteados: 02 - 13 - 52 - 60 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 04 - 08 - 15 - 30 - 31 - 32 - 34 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 62 - 71 - 72 - 79 - 86 - 89 -93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 3

Coluna 3: 8

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 8

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Assista ao sorteio na íntegra.