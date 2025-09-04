Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (04/9), cinco loterias: os concursos 2910 da Mega-Sena; o 6818 da Quina; o 2290 da Timemania e o 1111 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 06 - 13 - 36 - 53 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 30. O mês da sorte é 06 (junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões apresentou o seguinte resultado: 10 - 49 - 53 - 54 - 56 - 66 - 74. O time do coração é o 55 (Novorizontino/SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista o sorteio na íntegra.