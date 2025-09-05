Incêndio de grandes proporções castiga a Chapada dos Veadeiros

Avistado inicialmente na noite de quinta-feira (4/9), um incêndio de grandes proporções segue avançando e provocando enormes prejuízos à região conhecida como Vale do São Pedro, no município de São João d'Aliança-GO, portal da Chapada dos Veadeiros. O local, constituído por sucessivas Áreas de Preservação Permanentes (APPs), soma mais de 10.000km², abrigando um conjunto exuberante de fauna e flora nativas remanescentes, além de cachoeiras historicamente frequentadas por moradores e turistas.

Veja abaixo vídeo registrado por drone na região:

Enquanto a coluna de fumaça fica mais densa com o passar das horas, brigadistas municipais fazem o primeiro enfrentamento às chamas, mas a dificuldade de acesso e o baixo contingente de pessoal disponível impedem uma progressão mais positiva dos trabalhos. O grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Planaltina de Goiás também acompanha a situação. "É necessário averiguar as rotas de acesso, mobilizar pessoal e equipamentos necessários e aguardar o momento mais oportuno para combater esse tipo de incêndio, geralmente a partir do fim da tarde, com a temperatura mais amena. Infelizmente, há também outras ocorrências em curso em municípios vizinhos. Estamos em contato com a brigada local, que informou que deve conseguir controlar o incêndio", comentou o sargento Gilvan.

Moradores da região, no entanto, estão preocupados com a grande quantidade de fumaça que veem no horizonte. "Muitos de origem criminosa, os incêndios florestais que atingem São João d’Aliança, portal da Chapada dos Veadeiros, escancaram a fragilidade socioambiental do município e ameaçam diretamente a biodiversidade do Cerrado, o turismo sustentável, a saúde da população e o modo de vida da comunidade. É urgente que a administração municipal avance de forma concreta e assertiva: a criação de um Conselho específico para a pauta ambiental, onde a comunidade possa acompanhar, fiscalizar e participar das políticas públicas, é medida essencial", destaca a advogada Aleska Ferro, delegada na Conferência Nacional de Meio Ambiente e representante da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Formosa.

O Correio entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para uma avaliação dos impactos da ocorrência, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto e será atualizado assim que obtiver respostas e mais informações sobre o caso.



