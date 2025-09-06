Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (06/7), seis loterias: os concursos 2911 da Mega-Sena; o 6820 da Quina; o 3480 da Lotofácil; 283 da +Milionária; o 2291 da Timemania e o 1112 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 220 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17- 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Acompanhe o sorteio na íntegra.