Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (08/9), cinco loterias: os concursos 6821 da Quina, o 3481 da Lotofácil, o 2820 da Lotomania, 2857 da Dupla-Sena e o 743 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 600 mil, teve os seguintes números sorteados: 15 - 41 - 59 - 72 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 750 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 4

Coluna 3: 2

Coluna 4: 4

Coluna 5: 8

Coluna 6: 1

Coluna 7: 1

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 22 - 23 - 24 - 43 - 44 no primeiro sorteio; 12 - 22 - 24 - 34 - 36 - 41 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ R$ 7 milhões e R$ 100 mil.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 02 - 16 - 18 - 22 - 29 - 30 - 35 - 37 - 41 - 47 - 50 - 65 - 67 - 70 - 75 - 86 - 93 - 97.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24.

