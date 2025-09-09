Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (9/9), cinco loterias: os concursos 2912 da Mega-Sena; o 3482 da Lotofácil; o 6822 da Quina; o 2292 da Timemania e o 1113 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 46 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 37 - 41 - 25 - 51 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 01 - 02 - 27 - 62 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 700 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 22 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 14 - 28 - 32 - 54 - 66 - 67. O time do coração é o 52 (Mirassol-SP).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.