Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/9), seis loterias: os concursos 6823 da Quina; o 2858 da Dupla Sena; o 3483 da Lotofácil; o 284 da +Milionária; o 2821 da Lotomania e o 744 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 100 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 05 - 06 - 30 - 45 - 38. Os trevos sorteados foram: 2 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 08 - 10 - 29 - 38 no primeiro sorteio; 12 - 21 - 24 - 30 - 31 - 38 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 7 milhões e R$ 100 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 32 - 49 - 50 - 52.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 08 - 16 - 17 - 19 - 23 - 30 - 36 - 40 - 44 - 48 - 51 - 64 - 66 - 77 - 83 - 88 - 94 - 95 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 800 mil , a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 5

Coluna 3: 0

Coluna 4: 4

Coluna 5: 0

Coluna 6: 3

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntegra.