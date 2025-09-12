Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/9), cinco loterias: os concursos 6825 da Quina; o 2859 da Dupla Sena; o 3485 da Lotofácil; o 2822 da Lotomania e o 745 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 11 - 12 - 29 - 37.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 12 - 13 - 18 - 20 - 29 - 34 - 37 - 38 - 41 - 50 - 52 - 58 - 60 - 70 - 72 - 74 - 76 - 89 - 90 - 99 .

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 06 - 20 - 21 - 24 - 50 no primeiro sorteio; 14 - 26 - 29 - 32 - 34 - 49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 8 milhões e R$ 100 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 5

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 2

Coluna 6: 7

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assiste ao sorteio na íntegra.