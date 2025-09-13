Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (13/9), seis loterias: os concursos 2914 da Mega-Sena; o 6826 da Quina; o 3486 da Lotofácil; 285 da +Milionária; o 2294 da Timemania e o 1115 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 158 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 4.218.246,87, teve as seguintes dezenas sorteadas: 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9.193.088,15, teve os seguintes números sorteados: 07 - 09 - 10 - 34 - 70.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 23,5 milhões, apresentou o seguinte resultado: 05 - 22 - 28 - 45 - 65 - 68 - 78. O time do coração é o 31 — Criciúma/SC

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 07 - 11 - 15 - 22 - 25 - 31. O mês da sorte é 12 — Dezembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 -18 - 19 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

