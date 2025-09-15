CRM de Pernambuco investiga médico que comemorou morte de Charlie Kirk

"Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", comentou Ricardo sobre a morte do norte-americano. A publicação gerou forte repercussão nas redes sociais e provocou reações internacionais - (crédito: AFP)

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) abriu uma investigação contra o neurocirurgião Ricardo Barbosa, após o médico publicar nas redes sociais uma mensagem celebrando o assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk.

Em nota oficial nas redes sociais, o Cremepe informou que seguirá o “rito processual para devida apuração do caso” e destacou que o procedimento tramitará sob sigilo.

“Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", comentou Ricardo sobre a morte do norte-americano. A publicação gerou forte repercussão nas redes sociais e provocou reações internacionais.

Em resposta ao caso, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou que ordenou o cancelamento do visto do médico brasileiro. A declaração foi feita na plataforma X, como resposta a uma publicação de Thiago Medina que incluía prints do comentário feito por Barbosa.

O vereador recifense Thiago Medina (PL-PE), que vem reunindo e divulgando manifestações de apoio à morte de Kirk, comemorou a medida adotada pelos Estados Unidos: “Os EUA agora sabem. EU VOU ATÉ O FIM!”, escreveu em postagem fixada no perfl no X. O vereador afirmou ainda que pretende levar o caso adiante para o médico perder o registro profissional e seja desligado de suas funções.

Após a repercussão, os perfis de Ricardo Barbosa nas redes sociais foram desativados. A reportagem não conseguiu contato com o médico até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestações.