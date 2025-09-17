Onças-pintadas trigêmeas são registradas em Parque Nacional pela primeira vez

A mãe dos filhotes é monitorada desde 2019 — quando ainda era uma jovem onça nas proximidades da Pousada Trijunção, na divisa entre Minas Gerais, Bahia e Goiás - (crédito: ICMBio/Reprodução)

Imagens inéditas de uma ninhada com três filhotes de onça-pintada foram registradas no Parque Nacional Grande Sertão Veredas (PNGSV), unidade de conservação federal sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A captura das imagens foi feita pela ONG Onçafari, parceira do ICMBio, e marca o primeiro registro de trigêmeos da espécie na área.

A mãe dos filhotes é monitorada desde 2019 — quando ainda era uma jovem onça nas proximidades da Pousada Trijunção, na divisa entre Minas Gerais, Bahia e Goiás. A partir de 2022, ela migrou para o território mineiro do parque, onde passou a ser acompanhada por armadilhas fotográficas.

O monitoramento foi reforçado em 2024 com a instalação de 64 novas câmeras no âmbito do projeto “Onças – Guardiãs do Grande Sertão Veredas”, apoiado pela Plataforma Semente, uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em parceria com o CeMAIS.

Leia também: Governo lança novo Cartão do SUS com CPF como identificador único

Sobre o Parque

Criado em 1989 e ampliado em 2004, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas protege uma área de 230.671 hectares nos estados de Minas Gerais e Bahia, abrangendo os municípios de Chapada Gaúcha, Formoso, Arinos e Côcos. A unidade abriga ecossistemas típicos do Cerrado e desempenha papel crucial na conservação da biodiversidade, na proteção de recursos hídricos, na promoção da educação ambiental e no fomento ao turismo de natureza.

Leia também: PF prende diretor da ANM em operação contra fraudes em licenças ambientais

O nome do parque é uma homenagem à obra “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, cuja narrativa retrata a cultura, a paisagem e a alma do sertão mineiro-baiano — cenário que continua sendo um elo vivo entre homem e natureza.