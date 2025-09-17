Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/9), seis loterias: os concursos 6829 da Quina; o 2861 da Dupla Sena; o 3489 da Lotofácil; o 286 da +Milionária; o 2824 da Lotomania e o 747 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 100 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 45. Os trevos sorteados foram: 3-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 15 - 33 - 36 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 03 - 20 - 21 - 35 - 40 no segundo sorteio. Os prêmio previstos são de R$ 9 milhões e R$ 100 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 500 mil, teve os seguintes números sorteados: 42 - 52 - 57 - 58 - 66.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 04 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 32 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 64 - 67 - 68 - 80 - 85 - 87 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 6

Coluna 4: 9

Coluna 5: 9

Coluna 6: 7

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista ao sorteio na íntegra.