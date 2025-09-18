Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (18/9), cinco loterias: os concursos 2916 da Mega-Sena; o 3490 da Lotofácil; o 6830 da Quina; o 2296 da Timemania e o 1117 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 30 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 27 - 28 - 30 - 34 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 30. O mês da sorte é 06 (junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Acompanhe o sorteio na íntegra.