Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (19/9), cinco loterias: os concursos 6831 da Quina; o 2862 da Dupla Sena; o 3491 da Lotofácil; o 2825 da Lotomania e o 748 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 21 - 28 - 66 - 68 - 79.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 21 - 28 - 66 - 68 - 79.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 28 - 29 - 30 - 38 - 45 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.