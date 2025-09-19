InícioBrasil
Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (19), a Quina 6831, a Lotofácil 3491, a Lotomania 2825, a Super Sete 748 e a Dupla Sena 2862

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (19/9), cinco loterias: os concursos 6831 da Quina; o 2862 da Dupla Sena; o 3491 da Lotofácil; o 2825 da Lotomania e o 748 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 21 - 28 - 66 - 68 - 79.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 28 - 29 - 30 - 38 - 45 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 95.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra. 

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/09/2025 19:55 / atualizado em 19/09/2025 20:09
