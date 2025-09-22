Ex-vereador e irmão espancam homem com taco de beisebol e martelo; veja

Um homem foi violentamente agredido dentro de um supermercado em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, pelo ex-vereador do município Reveter Rainer e pelo irmão dele, Alife Silve. O crime ocorreu na manhã de domingo (21/9). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os dois chegaram armados com um taco de beisebol e um martelo, partindo para cima da vítima e desferindo diversos golpes.

A agressão teve início do lado de fora do supermercado. O rapaz tentou fugir para o interior do estabelecimento, mas foi perseguido e novamente atacado. Em determinado momento, os suspeitos arrastaram o jovem pelo chão até a área externa.

O dono do local tentou impedir a agressão, mas só no lado de fora é que a ação foi interrompida com a chegada de outras pessoas. Após o crime, Reveter e Alife fugiram.

De acordo com a polícia, foram realizadas buscas nas casas de parentes dos suspeitos. Eles teriam fugido para a zona rural. Várias diligências foram realizadas. No entanto, até a publicação desta matéria, a polícia não havia localizado os dois.

Estado de saúde da vítima

O jovem foi socorrido e levado inicialmente ao Pronto-Socorro Municipal de Pedra do Indaiá. Posteriormente, foi transferido para Santo Antônio do Monte, com suspeita de múltiplas fraturas e traumatismo craniano, em razão dos golpes de martelo. A motivação do crime ainda será investigada.



Polêmica

Reveter Rainer da Silva já havia se envolvido em polêmicas durante o período em que ocupava cadeira no Legislativo municipal. À época, chegou a gravar e divulgar um vídeo com teor homofóbico e racista.

*Amanda Quintiliano, especial para o Estado de Minas