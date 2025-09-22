InícioBrasil
Loterias

Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (22/9), a Quina 6833, a Lotofácil 3493, a Dupla-Sena 2863, a Lotomania 2826 e a Super Sete 749

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (22/9), cinco loterias: os concursos 6833 da Quina, o 3493 da Lotofácil, o 2826 da Lotomania, 2863 da Dupla-Sena e o 749 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 07 - 09 - 22 - 73.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95.
Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra. 

 

 

