Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/9), cinco loterias: os concursos 2918 da Mega-Sena; o 3494 da Lotofácil; o 6834 da Quina; o 2298 da Timemania e o 1119 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 45 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11 - 41 - 51 - 78 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 04 - 14 - 15 - 20 - 22 - 28. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 27 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 27 - 39 - 48 - 66 - 75. O time do coração é o 36 (Ferroviário - CE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.