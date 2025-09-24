Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (24/9), seis loterias: os concursos 6835 da Quina; o 2864 da Dupla Sena; o 3495 da Lotofácil; o 288 da +Milionária; o 2827 da Lotomania e o 750 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 163 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14 - 17 - 27 - 33 - 42 - 50. Os trevos sorteados foram: 3 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 12 - 34 - 35 - 40 - 41 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 21 - 23 - 33 - 43 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 11 milhões e R$ 100 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 13 - 30 - 49 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 27 - 31 - 37 - 42 - 43 - 57 - 58 - 64 - 66 - 71 - 85 - 93 - 94 - 95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 6

Coluna 4: 2

Coluna 5: 4

Coluna 6: 6

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntegra.