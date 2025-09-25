Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (25/9), cinco loterias: os concursos 2919 da Mega-Sena; o 3496 da Lotofácil; o 6836 da Quina; o 2299 da Timemania e o 1120 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 53 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 16 - 29 - 33 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 06 - 08 - 11 - 23 - 24 - 28. O mês da sorte é 06 (junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 27 milhões apresentou o seguinte resultado: 19 - 24 - 28 - 42 - 46 - 77 - 54. O time do coração é o 03 (Amazonas/AM).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Acompanhe o sorteio na íntegra.