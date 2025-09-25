Homem sofre queimaduras após ser atacado com água fervente pela companheira

Alexandre registrou um boletim de corrência e passará por exame de corpo de delito - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem foi vítima de uma grave agressão no último sábado (20/9), em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Alexandre Azeredo Ramos contou que dormia quando a companheira jogou uma panela de água fervendo no rosto e corpo dele, durante uma suposta crise de ciúmes. Ele sofreu queimaduras e relatou estar em tratamento com pomadas e curativos.

Nas redes sociais, Alexandre publicou vídeos mostrando os ferimentos e relatando as dificuldades após a agressão. “Eu estava dormindo, no meu sono profundo, e fui acordado com uma panela de água quente sobre o meu corpo”, disse. Ele contou ainda que não consegue mastigar, precisa se alimentar com canudo e sente que “o corpo ainda está pegando fogo”, além de não saber como está o estado da sua visão, que também foi atingida pela água fervente.

A advogada da vítima, Mara Damasceno, vice-presidente do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH), afirmou que o caso configura tentativa de homicídio. Segundo ela, isso só não se concretizou porque o filho do casal impediu. “Vamos pedir a prisão dessa mulher e também medida de afastamento, porque, até hoje, ela continua mandando mensagem para terceiros”, declarou.

Em vídeo, a advogada mostra um áudio atribuído à agressora, em que ela admite o ataque e afirma não se arrepender. “Taquei água quente nele, não me arrependo, deveria ter feito pior.”

Nesta quinta-feira (25/9), Alexandre publicou mais uma atualização. "Esse é mais um dia de sofrimento, fazer limpeza e curativos, mas nós temos essa luta diária, essa guerra que virou, mas Deus está no controle de tudo”, disse.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ao Correio que testemunhas estão sendo ouvidas e que outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.