Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (26/9), cinco loterias: os concursos 6837 da Quina; o 2865 da Dupla Sena; o 3497 da Lotofácil; o 2828 da Lotomania e o 751 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 13 - 25 - 57 - 64 - 75.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 05 - 10 - 17 - 22 - 23 - 29 - 39 - 48 - 56 - 57 - 63 - 67 - 71 - 74 - 82 - 84 - 87 - 94 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 18 - 21 - 38 - 45 - 47 no primeiro sorteio; 05 - 15 - 18 - 23 - 41 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 12 milhões e R$ 168 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 5

Coluna 3: 7

Coluna 4: 3

Coluna 5: 2

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Assista o sorteio na íntegra.