Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (29/9), cinco loterias: os concursos 6839 da Quina, o 3499 da Lotofácil, o 2829 da Lotomania, 2866 da Dupla-Sena e o 752 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 11 - 26 - 28 - 44 - 61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 07 - 09 - 16 - 22 - 24 - 27 - 40 - 45 - 57 - 32 - 62 - 64 - 65 - 72 - 75 - 86 - 90 - 94 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Acompanhe o sorteio na íntegra.



