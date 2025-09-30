Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (30/9), cinco loterias: os concursos 2921 da Mega-Sena; o 3500 da Lotofácil; o 6840 da Quina; o 2301 da Timemania e o 1122 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 12 - 14 - 16 - 26 - 36.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 mihões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 36 - 43 - 46 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30. O mês da sorte é 11 (novembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 29 milhões apresentou o seguinte resultado: 16 - 21 - 30 - 41 - 44 - 58 - 60. O time do coração é o 22 (Cascavel/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio na íntegra.