Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/10), seis loterias: os concursos 6841 da Quina; o 2867 da Dupla Sena; o 3501 da Lotofácil; o 290 da +Milionária; o 2830 da Lotomania e o 753 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 25 - 33 - 42 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 13 milhões e R$ 182 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

