Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/10), cinco loterias: os concursos 2922 da Mega-Sena; o 3502 da Lotofácil; o 6842 da Quina; o 2302 da Timemania e o 1123 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 25 - 33 - 41 - 52.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 05 - 09 - 10 - 12 - 23 - 28. O mês da sorte é 05 (maio).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 29 milhões apresentou o seguinte resultado: 11 - 16 - 22 - 30 - 31 - 46 - 77. O time do coração é o 19 (Brasiliense-DF).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra. 

 


 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/10/2025 20:00 / atualizado em 02/10/2025 20:18
