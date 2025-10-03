Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (3/10), cinco loterias: os concursos 6843 da Quina; o 2868 da Dupla Sena; o 3503 da Lotofácil; o 2831 da Lotomania e o 754 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 14 - 45 - 71 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 38 - 41 - 43 - 47 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 81 - 85 - 87.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 09 - 17 - 27 - 35 - 43 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 18 - 33 - 34 - 38 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 14 milhões e R$ 206 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 6

Coluna 3: 8

Coluna 4: 4

Coluna 5: 6

Coluna 6: 8

Coluna 7: 0

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25.

