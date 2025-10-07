Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (7/10), cinco loterias: os concursos 2924 da Mega-Sena; o 3506 da Lotofácil; o 6846 da Quina; o 2304 da Timemania e o 1125 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 26 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 49 - 51 - 57 -63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 11 - 14 - 21 - 27. O mês da sorte é 04 (abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 32 milhões apresentou o seguinte resultado: 09 - 22 - 31 - 51 - 53 - 62 - 74. O time do coração é o 20 (Brusque/SC).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.