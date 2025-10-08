Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (8/10), seis loterias: os concursos 6847 da Quina; o 2870 da Dupla Sena; o 3507 da Lotofácil; o 292 da +Milionária; o 2833 da Lotomania e o 756 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 172 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 10 - 15 - 23 - 29 - 38 - 42. Os trevos sorteados foram: 1 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 25 - 28 - 36 - 43 - 45 no primeiro sorteio; 20 - 21 - 34 - 39 - 44 - 45 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 15 mihões e R$ 191 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 28 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 18 - 27 - 66 - 71.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 15 - 19 - 22 - 30 - 33 - 40 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 61 - 66 - 70 - 71 - 75 - 81 - 82 - 97 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 7

Coluna 3: 3

Coluna 4: 0

Coluna 5: 9

Coluna 6: 7

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.