Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (10/10), cinco loterias: os concursos 6849 da Quina; o 2871 da Dupla Sena; o 3509 da Lotofácil; o 2834 da Lotomania e o 757 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve os seguintes números sorteados: 13 - 22 - 23 - 30 - 67.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 480 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 13 - 27 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 53 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 77 - 88 - 92 - 93 - 94.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 08 - 22 - 31 - 33 - 35 no primeiro sorteio; 05 - 07 - 14 - 32 - 33 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 16 milhões e R$ 191 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 6

Coluna 3: 7

Coluna 4: 2

Coluna 5: 0

Coluna 6: 7

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 03 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Acompanhe o sorteio na íntegra.